Об этом рассказал президент Зеленский в своем обращении в ночь на 15 апреля. Города Донбасса разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни.
Актуально Украина стала героем для всего свободного мира, – Зеленский записал новое обращение
Донбасс – главная мишень, – Зеленский
За эти 50 дней Россия доказала, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области,
– объяснил президент.
Россияне словно хотят, чтобы на этих территориях не осталось вообще людей. Они принудительно уводят жителей областей в свою армию, а также бросают их в самые страшные бои.
Они сжигают все, – президент
Они сжигают все, что выдержало 8 лет войны,
– добавил глава государства.
Зеленский отметил, что таких издевательств Харьков не видел в течение 80 лет – со Второй мировой войны. Президент подчеркнул, что это вторжение самоубийственно для всего, что Россия вроде бы хочет "спасать".
Смотрите обращение президента Зеленского: