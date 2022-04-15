Про це розповів президент Зеленський у своєму зверненні у ніч на 15 квітня. Міста Донбасу руйнують так ніби хочуть, щоб від них залишилось тільки каміння.

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Донбас – головна мішень, – Зеленський

За ці 50 днів Росія довела, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську та Донецьку області,

– пояснив президент.

Росіяни немов хочуть, щоб на цих територіях не залишилось людей взагалі. Вони примусово забирають мешканців областей у свою армію, а також кидають їх у найстрашніші бої.

Вони спалюють усе, – президент

Вони спалюють все, що витримало 8 років війни,

– додав глава держави.

Зеленський зазначив, що таких знущань Харків не бачив протягом 80 років – з часів Другої світової війни. Президент наголосив, що це вторгнення є самовбивчим для всього, що Росія начебто хоче "рятувати".

Дивіться звернення президента Зеленського: