Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады поддержал два законопроекта по предотвращению и противодействию антисемитизму в Украине. Один из них предусматривает уголовную ответственность за его проявление.

Соответствующее решение комитет принял 5 мая. В частности, говорится об одобрении двух законопроектов №5109 и №5110.

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Проект закона предусматривает и уголовную ответственность

Проект закона №5109:

определяет антисемитизм, его основные проявления;

устанавливает запрет антисемитизма, его проявлений;

устанавливает виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

"Часто случается, что не только откровенные проявления антисемитизма, которые остаются без реакции правоохранителей, а бывает наоборот, когда нет никакого антисемитизма, а кто-то спекулирует и таким образом привлекает внимание, пытается получить на этом политический капитал. Поэтому этот вопрос нужно урегулировать", – объяснил нардеп Максим Бужанский, соавтор законопроекта.

Важно! Авторы сообщают, что предложенное определение термина в законопроекте базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным Альянсом Памяти Холокоста (IHRA) и рекомендованном Европейским Парламентом для использования в странах-членах ЕС.

Законопроєктом №5110 предусматривает уголовную ответственность за проявления антисемитизма.

Комитет принял решение предложить комитету по вопросам прав человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по проработке проектов, рекомендовать Раде одобрить оба законопроекта в первом чтении.

Кстати, сейчас за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти предусмотрен штраф или заключение до 5 лет.