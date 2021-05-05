В Украине хотят установить уголовную ответственность за антисемитизм
Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады поддержал два законопроекта по предотвращению и противодействию антисемитизму в Украине. Один из них предусматривает уголовную ответственность за его проявление.
Источник:Верховная Рада Украины
Соответствующее решение комитет принял 5 мая. В частности, говорится об одобрении двух законопроектов №5109 и №5110.
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Проект закона предусматривает и уголовную ответственность
Проект закона №5109:
- определяет антисемитизм, его основные проявления;
- устанавливает запрет антисемитизма, его проявлений;
- устанавливает виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.
"Часто случается, что не только откровенные проявления антисемитизма, которые остаются без реакции правоохранителей, а бывает наоборот, когда нет никакого антисемитизма, а кто-то спекулирует и таким образом привлекает внимание, пытается получить на этом политический капитал. Поэтому этот вопрос нужно урегулировать", – объяснил нардеп Максим Бужанский, соавтор законопроекта.
Законопроєктом №5110 предусматривает уголовную ответственность за проявления антисемитизма.
Комитет принял решение предложить комитету по вопросам прав человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главными по проработке проектов, рекомендовать Раде одобрить оба законопроекта в первом чтении.
Кстати, сейчас за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти предусмотрен штраф или заключение до 5 лет.
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