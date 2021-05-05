В Україні хочуть встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм
Комітет з питань свободи слова Верховної Ради підтримав два законопроєкти щодо запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Один з них передбачає кримінальну відповідальність за його прояви.
Джерело:Верховна Рада України
Відповідне рішення комітет ухвалив 5 травня. Зокрема, мовиться про схвалення двох законопроєктів №5109 та №5110.
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Проєкт закону передбачає й кримінальну відповідальність
Проєкт закону №5109 передбачає:
- визначає антисемітизм, його основні прояви;
- встановлює заборону антисемітизму, його проявів;
- встановлює види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.
"Часто трапляється, що не тільки є відверті прояви антисемітизму, які залишаються без реакції правоохоронців, а буває навпаки, – коли немає ніякого антисемітизму, а хтось спекулює і таким чином привертає увагу, намагається отримати на цьому політичний капітал. Тому це питання потрібно врегулювати", – пояснив нардеп Максим Бужанський, співавтор законопроєкту.
Законопроєктом №5110 передбачає кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.
Комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з питань прав людини та комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з опрацювання проєктів, рекомендувати Раді схвалити обидва законопроєкти у першому читанні.
До речі, наразі за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті передбачено штраф або обмеження волі до 5 років.
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