Комітет з питань свободи слова Верховної Ради підтримав два законопроєкти щодо запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Один з них передбачає кримінальну відповідальність за його прояви.

Відповідне рішення комітет ухвалив 5 травня. Зокрема, мовиться про схвалення двох законопроєктів №5109 та №5110.

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Проєкт закону передбачає й кримінальну відповідальність

Проєкт закону №5109 передбачає:

визначає антисемітизм, його основні прояви;

встановлює заборону антисемітизму, його проявів;

встановлює види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

"Часто трапляється, що не тільки є відверті прояви антисемітизму, які залишаються без реакції правоохоронців, а буває навпаки, – коли немає ніякого антисемітизму, а хтось спекулює і таким чином привертає увагу, намагається отримати на цьому політичний капітал. Тому це питання потрібно врегулювати", – пояснив нардеп Максим Бужанський, співавтор законопроєкту.

Важливо! Автори повідомляють, що запропоноване визначення терміну в законопроєкті базується на робочому визначенні антисемітизму, затвердженому Міжнародним Альянсом Пам'яті Голокосту (IHRA) і рекомендованому Європейським Парламентом для використання у країнах-членах ЄС.

Законопроєктом №5110 передбачає кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму.

Комітет ухвалив рішення запропонувати комітету з питань прав людини та комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головними з опрацювання проєктів, рекомендувати Раді схвалити обидва законопроєкти у першому читанні.

До речі, наразі за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті передбачено штраф або обмеження волі до 5 років.