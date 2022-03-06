Если вы слышите, что где-то приближается вертолет, то не нужно мгновенно бежать в укрытие . Присмотритесь, а вдруг над вашей головой пролетают наши бойцы.

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Как отличить украинский вертолет от вражеского

На странице Сухопутных войск ВСУ отмечают, что украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки:

ДВЕ полосы белого цвета на хвостовой части;

На фюзеляже нарисован ЖЕЛТЫЙ КРУГ, а в нем МЕНЬШЕ СИНЕЕ;

На хвостовой части присутствует надпись "ЗА БАБУ ВЕРУ". Эта надпись может быть разных цветов.



Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото ВСУ



Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото ВСУ