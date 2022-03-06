Если вы слышите, что где-то приближается вертолет, то не нужно мгновенно бежать в укрытие. Присмотритесь, а вдруг над вашей головой пролетают наши бойцы.
Читайте также В Минобороны объяснили основные визуальные отличия между нашими военными и техникой
Как отличить украинский вертолет от вражеского
На странице Сухопутных войск ВСУ отмечают, что украинские вертолеты имеют на своих бортах следующие знаки:
- ДВЕ полосы белого цвета на хвостовой части;
- На фюзеляже нарисован ЖЕЛТЫЙ КРУГ, а в нем МЕНЬШЕ СИНЕЕ;
- На хвостовой части присутствует надпись "ЗА БАБУ ВЕРУ". Эта надпись может быть разных цветов.
Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото ВСУ
Как отличить украинский вертолет от вражеского / Фото ВСУ
Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.