Якщо ви чуєте, що десь наближається вертоліт, то не потрібно миттєво ж бігти у сховище. Придивіться, раптом над вашою головою пролітають наші бійці.
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Як відрізнити український вертоліт від ворожого
На сторінці Сухопутніх військ ЗСУ наголошують, що українські вертольоти мають на своїх бортах такі знаки:
- ДВІ смуги білого кольору на хвостовій частині;
- На фюзеляжі намальоване ЖОВТЕ КОЛО, а в ньому МЕНШЕ СИНЄ;
- На хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ". Цей напис може бути різних кольорів.
Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ
Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ
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