Якщо ви чуєте, що десь наближається вертоліт, то не потрібно миттєво ж бігти у сховище. Придивіться, раптом над вашою головою пролітають наші бійці.

Читайте також У Міноборони пояснили основні візуальні відмінності між ЗСУ та окупантами

Як відрізнити український вертоліт від ворожого

На сторінці Сухопутніх військ ЗСУ наголошують, що українські вертольоти мають на своїх бортах такі знаки:

ДВІ смуги білого кольору на хвостовій частині;

На фюзеляжі намальоване ЖОВТЕ КОЛО, а в ньому МЕНШЕ СИНЄ;

На хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ". Цей напис може бути різних кольорів.



Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ



Як відрізнити український вертоліт від ворожого / Фото ЗСУ

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.