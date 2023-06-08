Тогда потому, что Ксюша Манекен (Оксана Волощук – настоящее имя) обнародовала эту информацию в инстаграме, разразился скандал. Теперь в украинской разведке рассказали "Украинской правде", за что действительно блогерша получила награду, пишет 24 Канал.

Заметьте Блогерша Волощук заявила, что получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

Почему Ксюша Манекен получила награду от разведки

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что думает, мол обнародование этой информации было ошибкой.

Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе,

– заявил Юсов.

Представитель разведки подтвердил, что ее задачи были информационного характера. Он объяснил, что это нормально. Ведь Главное управление разведки, как и разведка любой страны мира, пользуется помощью совершенно разных людей (с разными амплуа и жизненными путями) для достижения своих интересов и защиты национальной безопасности. Андрей Юсов объяснил, что так и должно быть.

"Если кто-то думает, что у нас сотрудничество только с кандидатами наук и профессорами с безупречной репутацией – это не так", – пояснил представитель разведки.

Он также пообещал рассказать все после победы.

Обратите внимание! Что касается скандального Шевченко, который ездил в Лукашенко и заявлял, что сотрудничает с разведкой, Юсов сказал, что его действительно использовали для установления контактов по белорусской линии. Однако Юсов добавил, что ходить и размахивать удостоверениями не нужно.

Что известно о скандале с Ксюшей Манекен