Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения разведка использовала все возможные каналы для коммуникации с Беларусью, в том числе депутатов.

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Как Шевченко помогал ГУР

Буданов рассказал, что одиозный нардеп Евгений Шевченко, выгнанный из зала Рады за то, что он пришел туда в военной форме, на самом деле работал на украинскую разведку.

По словам главы ГУР, нардеп был привлечен разведкой, чтобы построить коммуникацию с Минском и не допустить вступления Белоруссии в войну.

Ну, все понимают, что это Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе,

– сказал начальник разведки.

Евгений Шевченко сотрудничал с ГУР: смотрите видео

Буданов добавил, что Шевченко уже давно сотрудничает с разведкой и "ни разу не отказывал, когда к нему обращались с определенными просьбами".

Что известно о скандальном депутате