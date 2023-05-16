Про це розповів глава ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення розвідка використовувала всі можливі канали для комунікації з Білоруссю, зокрема депутатів.

Дивіться також План на випадок смерті: хто стане наступником Лукашенка та яка роль його сина Віктора

Як Шевченко допомагав ГУР

Буданов розповів, що одіозний нардеп Євген Шевченко, якого вигнали із зали Ради за те, що він прийшов туди у військовій формі, насправді працював на українську розвідку.

За словами глави ГУР, нардеп був залучений розвідкою, щоб побудувати комунікацію з Мінськом і не допустити вступу Білорусі у війну.

Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі,

– сказав начальник розвідки.

Євген Шевченко співпрацював з ГУР: дивіться відео

Буданов додав, що Шевченко вже давно співпрацює з розвідкою і "жодного разу не відмовляв, коли до нього зверталися з певними проханнями".

Що відомо про скандального депутата