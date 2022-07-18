Про це повідомив депутат Володимир В’ятрович. Він жартома назвав цей інцидент сеансом екзорцизму під куполом Ради та білоруською ДРГ в парламенті.

До теми Родичі загиблих на війні не підлягатимуть призову: ВР підтримала законопроєкт в першому читанні

За його словами, депутатам вдалося вигнати із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця лукашенка Євгена Шевченка, який посмів одягнути на себе камуфляж ЗСУ.

"Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!", – наголосив В’ятрович.

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів деталі такої неприємною ситуації у Раді.

Він каже, що Шевченко прийшов у військовій формі, мовляв, з розвідки. Через це він отримав зауваження від колег, що у залі не треба хизуватися військовою формою, особливо під час війни. "Після певної перепалки Шевченко покинув зал, пішов переодягатися, але не повернувся", – підсумував Железняк.

Дивіться відео перепалки в Раді через Євгена Шевченка. який вдягнув форму ЗСУ:



Євген Шевченко прихильник лукашенка: коротко