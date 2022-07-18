Об этом сообщил депутат Владимир Вятрович. Он в шутку назвал этот инцидент сеансом экзорцизма под куполом Рады и белорусской ДРГ в парламенте.

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По его словам, депутатам удалось выгнать из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя камуфляж ВСУ.

"Не позволим позорить чести настоящих защитников Украины!", – подчеркнул Вятрович.

В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал детали такой неприятной ситуации в Раде.

Он говорит, что Шевченко пришел в военной форме, мол, из разведки. Поэтому он получил замечания от коллег, что в зале не надо кичиться военной формой, особенно во время войны. "После определенной перепалки Шевченко покинул зал, пошел переодеваться, но не вернулся", – подытожил Железняк.

Смотрите видео перепалки в Раде из-за Евгения Шевченко, который одел форму ВСУ:



Евгений Шевченко поклонник лукашенко: коротко