Тоді через те, що Ксюша Манекен (Оксана Волощук – справжнє ім'я) оприлюднила цю інформацію в інстаграмі, спалахнув скандал. Тепер в українській розвідці розповіли "Українській правді", за що справді блогерка отримала нагороду, пише 24 Канал.

Зауважте Блогерка Волощук заявила, що отримала нагороду від ГУР: у мережі розгорівся скандал

Чому Ксюша Манекен отримала нагороду від розвідки

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що думає, мовляв, оприлюднення цієї інформації було помилкою.

Вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу,

– заявив Юсов.

Представник розвідки підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру. Він пояснив, що це нормально. Адже Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Андрій Юсов пояснив, що так і повинно бути.

"Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією, – це не так", – пояснив представник розвідки.

Він також пообіцяв розповісти все після перемоги.

Зверніть увагу! Щодо скандального Шевченка, який їздив до Лукашенка та заявляв, що співпрацює з розвідкою, Юсов сказав, що справді його використовували для встановлення контактів по білоруській лінії. Проте Юсов додав, що ходити та розмахувати посвідченням не потрібно.

Що відомо про скандал з Ксюшею Манекен