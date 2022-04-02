Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире телеканала "Рада". В частности он отметил, что наши военные за считанные дни освободят Киевскую область до границ с Беларусью.

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Оккупанты поняли, что Киев не взять, поэтому отступают

Алексей Арестович добавил, что для того, чтобы взять Киев, российским наемникам понадобилось бы подтянуть практически все свои силы по Украине. Сделать это, понятное дело, они не могут. Поэтому с этой задачей оккупанты не справились.

Что же касается ситуации в области, то на днях можно будет говорить о ее освобождении от наемников. Советник главы ОП подчеркнул, что у россиян серьезные проблемы со снабжением. Так, в одном только Иванкове они оставили 20 единиц техники, ведь ее не было чем заправлять.

К слову, освобождение Иванкова стратегически важно для Украины. В этом населенном пункте, а также Чернобыле проходит дорога, по которой наемники наступали на Киев из Беларуси.

Я думаю, что наши войска пройдут сегодня – завтра еще туда (в Чернобыль – 24 канал) и можно будет говорить, что территория Киевской области освобождена вплоть до белорусской границы,

– подчеркнул он.

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