Про це Олексій Арестович розповів в ефірі телеканалу "Рада". Зокрема він зазначив, що наші військові за лічені дні звільнять Київщину до кордонів з Білоруссю.

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Окупанти зрозуміли, що Київ не взяти, тому відступають

Олексій Арестович додав, що для того, щоб взяти Київ, російським найманцям знадобилося б підтягнути практично усі свої сили по Україні. Зробити це, ясна річ, вони не можуть. Тож з цією задачею окупанти не впоралися.

Що ж стосується ситуації в області, то на днях можна буде говорити про її звільнення від найманців. Радник глави ОП підкреслив, що в росіян серйозні проблеми з постачанням. Так, в одному лише Іванкові вони залишили 20 одиниць техніки, адже її не було чим заправляти.

До слова, звільнення Іванкова стратегічно важливе для України. По цьому населеному пункту, а також Чорнобилі проходить дорога, якою найманці наступали на Київ з Білорусі.

Я думаю, що наші війська пройдуть сьогодні – завтра ще туди (до Чорнобиля – 24 канал) і можна буде казати, що звільнена територія Київщини аж до білоруського кордону,

– наголосив він.

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