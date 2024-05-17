В целом агрессор выпустил 6 ракет. Часть из них уничтожили защитники неба.
Обратите внимание Россия в очередной раз ударила по Одессе ракетами: что известно о жертвах и пострадавших
Сколько ракет сбила ПВО
В течение суток 17 мая оккупанты атаковали Одесскую область 3 баллистическими ракетами, вероятно, "Искандер-М", и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всем Южном направлении.
Противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области,
– сообщили в Воздушных силах.
Кроме того, сбили 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа на Херсонщине. Еще 1 дрон неустановленного типа уничтожили на Кировоградщине.
Что известно о последствиях атаки в Одесской области
- К сожалению, в результате ракетных ударов есть жертва и 8 пострадавших.
- Председатель ОВА сообщил, что в Одесском районе на месте попадания одной из ракет вспыхнул пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
- Вследствие вражеского удара произошло возгорание в складском помещении. Общая площадь пожара – 8000 квадратных метров.
- Заметим, что по состоянию на 22:37 в Одесской области уже была 10 воздушная тревога за сутки.