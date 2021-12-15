За два дня на "тысячу Зеленского" оформили пол миллиона заявок

На этой неделе стартовала программа "еПоддержка". Она предусматривает выплату 1 тысячи гривен украинцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавирса. За первые двое суток свои заявки оставили более полумиллиона человек.

Об успехах проекта рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что за несколько дней банки-партнеры открыли более 1,7 миллиона виртуальных карт.

К теме "еПоддержка" будет полностью обеспечена финансово, – Зеленский

Это неплохой старт, – Шмыгаль

За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тысяч заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу,

– написал Шмыгаль.

В правительстве пообещали поработать над совершенствованием программы.

Полноценно программа заработает с 19 декабря

Отметим, что полноценно программа заработает с 19 декабря. На выплату так называемой "тысячи Зеленского" Кабмин уже выделил из бюджета 8 миллиардов гривен.

Потратить средства можно будет только с помощью приложения "Дия", а также в отраслях, наиболее пострадавших во время пандемии. Речь идет о креативной, транспортной и спортивной отрасли. Также люди старше 60 лет смогут купить за эти деньги лекарства.

Больше здесь "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства

Что известно о 1 тысяче гривен за полную вакцинацию:

Инициатива принадлежит президенту Зеленскому.

Деньги смогут получить только совершеннолетние украинцы, которые дважды вакцинировались против коронавируса.

Соответствующее решение украинский парламент поддержал и передал на подпись главе государства.

Пилотный проект стартовал с 13 декабря, заявки официально будут принимать с 19 по 29 декабря.

Узнайте, как получить тысячу за вакцинацию: видео

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

На этой неделе стартовало тестирование программы президента "еПоддержка". За несколько дней банки открыли более 1,7 миллиона виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.

За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тысяч заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А правительство продолжит работать над совершенствованием программы.