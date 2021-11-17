За финансирования "партии Шария" на "Миротворец" попал собственник сети “БРСМ-нафта” Андрей Биба

Собственник сети заправок “БРСМ-нафта” Андрей Биба попал в базу данных сайта “Миротворец”. Его обвиняют в финансирования "партии Шария" и деятельности Московского патриархата в Украине.

“Финансирование антиукраинских политических сил, а также пропагандистских мероприятий, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни, противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ”, – говорится в описании профиля Андрея Бибы на сайте.

В источниках, на которые ссылается анкета, говорится о спонсировании собственником заправок “БРСМ-нафта” “партии Шария”. Ранее такая информация появилась в расследовании журналистов bihus.info – как доказательство, в сюжете были обнародованы переписки членов партии и топ-менеджмента сети заправок, а также другие доказательства финансирования “партии Шария” сетью “БРСМ-нафта”. Данную информацию “БРСМ-нафта” пыталась оспорить в суде, однако проиграла.

Также, источники “Миротворца” вменяют Андрею Бибе финансирование массовой постройки церквей Московского патриархата, что неоднократно подтверждал и сам Андрей Биба, а также спонсирование акций протеста против приезда Вселенского патриарха Варфоломея.