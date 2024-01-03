Оккупанты снова атакуют Харьковскую область. Там объявили тревогу из-за опасности воздушных ударов.

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Враг бьет по Харькову авиаракетами и КАБами

В 10:48 Воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Вскоре они призвали пройти жителей Харьковской области в укрытие.

Стало известно, что враг осуществил пуски с самолетов тактической авиации управляемых авиационных бомб и ракет с территории Белгородской области России. Через несколько минут за Харьковом раздался взрыв.

Напомним, что вечером 2 января Харьков находился под обстрелом баллистики. К счастью, удалось избежать раненых и жертв. В то же время есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Российская ракета существенно повредила школу, расположенную в Основянском районе, образовав воронку почти в 10 метров. Кроме того, взрывной волной выбило окна в по меньшей мере в трех частных домах.

Один человек погиб, десятки раненых

Утром 2 января Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. Под ударом оказался и Харьков. В городе повреждения получили многоквартирные дома, автомобили, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Местные власти сообщили, что по городу ударили по меньшей мере шесть раз. Оккупанты били "Кинджалами".

В центре Харькова погибла 91-летняя женщина. Более полусотни человек получили ранения. В частности, пострадал работник скорой. Он как раз садился в машину и ехал на работу, когда "прилетело" во двор. Мужчине пришлось ампутировать руку.

Еще раньше вечером 30 декабря оккупанты снова использовали против Харькова баллистику. Враг намеренно бил именно по объектам инфраструктуры. В результате обстрела ранены 28 человек.

Повреждено 12 многоквартирных домов, 13 частных домов, больницы, здание отеля, детский сад, торговые помещения, газопровод и автомобили.