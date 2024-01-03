Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что это второе попадание по той же школе. Первое было еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

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Насколько серьезны разрушения

Часть двухэтажного здания школы полностью рухнула. Образовалась большая воронка, которая сейчас полностью затоплена водой. Это объясняют тем, что враг, вероятно, также перебил водопровод.

Пока о пострадавших неизвестно, но само здание серьезно повреждено. Местные рассказали, что взрыв был очень мощным и напомнил им обстрелы россиян в начале полномасштабного вторжения.

Как выглядит школа в Харькове, куда попали россияне / Харьковская областная прокуратура

Педагоги проверяют, что уцелело, а что нужно будет менять. Например, будут закрывать окна, потому что в Харькове достаточно морозно. Перебит водопровод и поднятие воды – также усложняют работу.

По предварительной информации, Россия обстреляла Харьков из ракет С-300. В общей сложности за время полномасштабного вторжения из 184 школ Харькова 112 были повреждены, полностью восстановить удалось 33 школы. Теперь начинают считать повторные прилеты по учебным заведениям.