Гривны на руках должно стать меньше

НБУ хочет уменьшить количество гривны, которая есть на руках у украинцев. По его замыслу, чем меньше гривны на руках, тем меньше ее будут тратить как на покупку доллара, что увеличивает его курс, так и на покупку товаров и услуг, что увеличивает инфляцию.

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Это и есть одна из целей – остановить инфляцию и девальвацию.

Как отреагируют банки

Нацбанк ожидает, что банки со своей стороны увеличат ставки по депозитам. По мнению регулятора, нужно сделать сбережения в гривнах более финансово привлекательными (под более высокую % ставку), тогда украинцы должны меньше гривен переводить в валюту.

Учетная ставка 25% также означает, что кредиты будут дороже. Сами же банки смогут брать кредиты у НБУ (рефинансирование) под 27% годовых.

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Обратная сторона медали

Есть у этого решения еще одна сторона медали. Из-за уменьшенного спроса на товары и услуги будет страдать бизнес, затормозится экономическое восстановление. С другой стороны, это дает хоть и отрицательную, но предсказуемость для бизнеса. Риск обвала гривны и гиперинфляции уменьшены.

Если сработает логика НБУ относительно влияния на курс, то и золотовалютные резервы будут меньше валюты тратить.

Поэтому шаг НБУ не очень популярен, и аплодисментов здесь ждать не стоит. Но и на полномасштабную агрессивную войну в центре Европы в 21 веке никто не рассчитывал. Именно война и ее влияние на экономику заставляет регулятора поднять ставку более чем в два раза.

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