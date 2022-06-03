Гривні на руках має стати менше

НБУ хоче зменшити кількість гривні, яка є на руках в українців. За його задумом, чим менше гривні на руках, тим менше її будуть витрачати як на купівлю долара, що збільшує його курс, так і на купівлю товарів і послуг, що збільшує інфляцію.

До теми Чому підняття облікової ставки до 25% є правильним рішенням

Це і є однією з цілей – зупинити інфляцію та девальвацію.

Як відреагують банки

Нацбанк очікує, що банки зі свого боку збільшать ставки за депозитами. На думку регулятора, треба зробити заощадження у гривнях більш фінансово привабливими (під вищу % ставку), тоді українці мали б менше гривень переводити у валюту.

Облікова ставка 25% також означає, що кредити будуть дорожчими. Самі ж банки зможуть брати кредити у НБУ (рефінансування) під 27% річних.

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Зворотній бік медалі

Є у цього рішення ще одна сторона медалі. Через зменшений попит на товари і послуги буде страждати бізнес, загальмується економічне відновлення. З іншого боку, це дає хоч і негативну, але передбачуваність для бізнесу. Ризик обвалу гривні та гіперінфляції зменшені.

Якщо спрацює логіка НБУ щодо впливу на курс, то і з золотовалютні резерви будуть менше валюти витрачати.

Тож крок НБУ не дуже популярний, і аплодисментів тут чекати не варто. Але й на повномасштабну агресивну війну в центрі Європи в 21 столітті ніхто не розраховував. Саме війна та її вплив на економіку змушує регулятор підняти ставку більше, ніж у два рази.

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