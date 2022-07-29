Госдеп США даст награду до 10 миллионов долларов за информацию о "поваре Путина" пригожине

В США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене пригожине. По данным Госдепа, он вмешивался в американские выборы.

Америка разыскивает данные не только о пригожине, но и о его "Агентстве интернет-исследований", которые называют "фабрикой троллей" и связанных с ними людей и организаций.

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Около 10 миллионов долларов за информацию о пригожине

Программа Государственного департамента США, руководимая Службой дипломатической безопасности, предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов США за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США,

– говорится в сообщении.

Вознаграждение будет предоставлено за информацию, которая поможет идентифицировать местонахождение пригожина и его "Агентства интернет-исследований". Также потребуются любые другие данные, касающиеся их участия во вмешательстве в выборы в США.

Незаконное вмешательство началось еще в 2014 году

В Госдепе говорят, что организация пригожина вмешивалась в политические процессы и выборы США еще с 2014 года. Речь идет и о президентских выборах 2016 года со стратегической целью посеять раздор. пригожин тем временем предоставлял финансирование через подконтрольные ему компании "Конкорд".

Они сознательно и намеренно вступили в сговор с целью обмануть Соединенные Штаты путем нарушения, препятствования и поражения законных функций правительства путем мошенничества и обмана с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США,

– отмечает Госдеп.

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