Это еще раз доказала 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – Закарпатский легион, которая опубликовала видео, на котором наши артиллеристы ответили россиянами за обстрелы собратьев из Яворова и Ивано-Франковска.

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Реактивная арта 128-й бригады бьет по врагу

"Салютный" удар по врагам от реактивной артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!

– написали артиллеристы на своей фейсбук-странице.

Напомним, что утром 13 марта во Львове впервые за время войны были слышны взрывы. В то же время захватчики снова нанесли удар по Ивано-Франковскому аэропорту.

Артиллеристы Закарпатского легиона ответили россиянам за обстрелы собратьев: