Фракция "Голос" не голосовала, например, за назначение Рябошапки более полгода назад, хотя вроде говорили, что поддерживаете его. Также не голосовали за правительство Гончарука, хотя там был вопрос только относительно Авакова

Логика очень простая: если партия не участвует в формировании коалиции, нет логики в том, чтобы она голосовала за кадровые вопросы. Об этом в интервью на 24 канале рассказал лидер фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин.

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Он заявил, какой смысл голосовать за правительство, в формировании которого ты не принимаешь участия. Соответственно, ответственности за него не должен нести. Это абсолютно логичный вопрос.

"Нам никто не предлагал участвовать в коалиции – ее сформировала одна политическая сила, это право на собственное усмотрение. Логики в том, чтобы поддерживать правительство, или конкретных персонажей – не было никакой", – рассказал Сергей Рахманин.

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“Потому что это не наше правительство, мы не принимали участия в его формировании, мы не можем и не будем брать за него ответственность. Поэтому за кадровые вопросы мы не голосуем по абсолютно нормальной логике”, – добавил Рахманин.

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