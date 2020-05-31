Фракція "Голос" не голосувала, наприклад, за призначення Рябошапки понад пів року тому, хоча нібито говорили, що підтримуєте його. Також не голосували за уряд Гончарука, хоча там було питання тільки щодо Авакова

Логіка дуже проста: якщо партія не бере участь у формуванні коаліції, немає логіки в тому, щоби вона голосувала за кадрові питання. Про це в інтерв’ю на 24 каналі розповів лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін.

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Він заявив, який сенс голосувати за уряд, у формуванні якого ти не береш участі. Відповідно, відповідальності за нього не маєш нести. Це абсолютно логічне питання.

"Нам ніхто не пропонував брати участь у коаліції – її сформувала одна політична сила, це право на власний розсуд. Логіки в тому, щоби підтримувати уряд, або конкретних персонажів – не було жодної", – розповів Сергій Рахманін.

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“Тому що це не наш уряд, ми не брали участі в його формуванні, ми не можемо й не будемо брати за нього відповідальність. Тому за кадрові питання ми не голосуємо за абсолютною нормальною логікою”, – додав Рахманін.

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