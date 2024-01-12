Мэр Львова Андрей Садовый 12 января обнародовал информацию о новом решении о выплатах желающим присоединиться к ДШВ или морской пехоте. Речь идет о денежном вознаграждении в размере 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт.

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Во Львове будут платить желающим вступить в армию

Андрей Садовый в своем телеграм-канале сообщил, что решение о выплатах было принято на заседании Исполнительного комитета.

Пятьдесят тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой,

– отметил Садовый.

В настоящее время идет наработка порядка начисления таких единовременных выплат.

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В то же время, с 2024 года во Львове начинает действовать новая программа поддержки военнослужащих, которые являются участниками боевых действий, а также членов семей погибших защитников.

Главной целью является создание условий для занятий спортом, ведь это одно из самых мощных средств для поддержания физического и психологического здоровья, а в частности – социальной адаптации.

Во Львовском городском совете сообщили, что механизм работы будет предусматривать возмещение определенным категориям расходов на оплату тренажерного зала или чего-либо подобного. Из городского бюджета будет компенсировано 50% от общей стоимости. В то же время, другую половину будут покрывать спортивные клубы.

На сегодняшний день мы уже наладили сотрудничество с крупнейшими клубами города, среди которых "Бронкс", "Олимп", "Три стихии", "Спорт Лайф", "Колизей", "Адреналин", "Леофит", "Лига". Мы приглашаем и другие клубы нашего города присоединиться к программе и вместе творить добро,

– рассказала руководитель отдела спорта военных Арина Демьянюк.

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