Мэр Львова Андрей Садовый 12 января обнародовал информацию о новом решении о выплатах желающим присоединиться к ДШВ или морской пехоте. Речь идет о денежном вознаграждении в размере 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт.
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Во Львове будут платить желающим вступить в армию
Андрей Садовый в своем телеграм-канале сообщил, что решение о выплатах было принято на заседании Исполнительного комитета.
Пятьдесят тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой,
– отметил Садовый.
В настоящее время идет наработка порядка начисления таких единовременных выплат.
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В то же время, с 2024 года во Львове начинает действовать новая программа поддержки военнослужащих, которые являются участниками боевых действий, а также членов семей погибших защитников.
Главной целью является создание условий для занятий спортом, ведь это одно из самых мощных средств для поддержания физического и психологического здоровья, а в частности – социальной адаптации.
Во Львовском городском совете сообщили, что механизм работы будет предусматривать возмещение определенным категориям расходов на оплату тренажерного зала или чего-либо подобного. Из городского бюджета будет компенсировано 50% от общей стоимости. В то же время, другую половину будут покрывать спортивные клубы.
На сегодняшний день мы уже наладили сотрудничество с крупнейшими клубами города, среди которых "Бронкс", "Олимп", "Три стихии", "Спорт Лайф", "Колизей", "Адреналин", "Леофит", "Лига". Мы приглашаем и другие клубы нашего города присоединиться к программе и вместе творить добро,
– рассказала руководитель отдела спорта военных Арина Демьянюк.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Кабмин 11 января отправил на доработку законопроект об изменениях в мобилизации. В Офисе президента сообщили, что Верховная Рада Украины может принять документ через несколько недель. Михаил Подоляк отметил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и, например, антикоррупционного и других комитетов парламента.
- В комитете Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поделились, что в новой редакции законопроекта о мобилизации могут исключить изменения по требованию предоставления военнообязанным места жительства при заключении трудового договора.
- Речь идет также об исключении антиконституционных норм о внесении в реестр должников, отсрочки действующим нардепам и работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов. Вероятно, отменят также изъятие норм увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу.