Міський голова Львова Андрій Садовий 12 січня оприлюднив інформацію щодо нового рішення про виплати охочим доєднатися до ДШВ або морської піхоти. Мовиться про грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт.
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У Львові платитимуть охочим вступити до війська
Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що рішення щодо виплат ухвалили на засіданні Виконавчого комітету.
П'ятдесят тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою,
– зазначив Садовий.
Наразі триває напрацювання порядку нарахування таких одноразових виплат.
Безкоштовні абонементи у фітнес-клуби
Водночас з 2024 року у Львові розпочинає діяти нова програма підтримки військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, а також членів сімей загиблих захисників.
Головною метою є створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоровʼя, а зокрема – соціальної адаптації.
У Львівській міській раді повідомили, що механізм роботи передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу або чогось подібного. З міського бюджету буде компенсовано 50% від загальної вартості. Водночас іншу половину покриватимуть спортивні клуби.
На сьогодні ми вже налагодили співпрацю з найбільшими клубами міста, серед яких "Бронкс", "Олімп", "Три стихії", "Спорт Лайф", "Колізей", "Адреналін", "Леофіт", "Ліга". Ми запрошуємо й інші клуби нашого міста долучитися до програми, та разом творити добро,
– розповіла керівниця відділу спорту військових Орися Демʼянюк.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Кабмін 11 січня відправив на доопрацювання законопроєкт про зміни у мобілізації. В Офісі президента повідомили, що Верховна Рада України може ухвалити документ за кілька тижнів. Михайло Подоляк зауважив, що під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.
- Водночас у комітеті Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки поділилися, що у новій редакції законопроєкту про мобілізацію можуть виключити зміни щодо вимоги надання військовозобов'язаним місця проживання при укладанні трудового договору.
- Мовиться також про виключення антиконституційних норм про внесення до реєстру боржників, відстрочки чинним нардепам і працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів. Ймовірно, скасують також вилучення норм звільнення поліцейських та прокурорів у зв'язку із призовом на військову службу.