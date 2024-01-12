Міський голова Львова Андрій Садовий 12 січня оприлюднив інформацію щодо нового рішення про виплати охочим доєднатися до ДШВ або морської піхоти. Мовиться про грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт.

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У Львові платитимуть охочим вступити до війська

Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що рішення щодо виплат ухвалили на засіданні Виконавчого комітету.

П'ятдесят тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою,

– зазначив Садовий.

Наразі триває напрацювання порядку нарахування таких одноразових виплат.

Безкоштовні абонементи у фітнес-клуби

Водночас з 2024 року у Львові розпочинає діяти нова програма підтримки військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, а також членів сімей загиблих захисників.

Головною метою є створення умов для занять спортом, адже це один з найпотужніших засобів для підтримки фізичного та психологічного здоровʼя, а зокрема – соціальної адаптації.

У Львівській міській раді повідомили, що механізм роботи передбачатиме відшкодування визначеним категоріям витрат на оплату тренажерного залу або чогось подібного. З міського бюджету буде компенсовано 50% від загальної вартості. Водночас іншу половину покриватимуть спортивні клуби.

На сьогодні ми вже налагодили співпрацю з найбільшими клубами міста, серед яких "Бронкс", "Олімп", "Три стихії", "Спорт Лайф", "Колізей", "Адреналін", "Леофіт", "Ліга". Ми запрошуємо й інші клуби нашого міста долучитися до програми, та разом творити добро,

– розповіла керівниця відділу спорту військових Орися Демʼянюк.

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