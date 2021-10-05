Там поговорили о будущем страны и должны были решить кадровые вопросы. В частности, были слухи, что в Трускавце примут решение об отставке нескольких министров.

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"Слуги" расселились по трем гостиницам. В Rixos жило руководство Офиса Президента, руководство фракции и часть депутатов. Для того, чтобы показать, как жили "слуги", там решили поселиться и журналисты.

Отметим! Цены в Rixos стартуют от 3 тысяч гривен за номер и достигают 20 тысяч гривен.

Депутаты жили в Трускавце не только в Rixos. Для них забронировали 3 гостиницы, в том числе и "Миротель".

"Слуги" в Трускавце собирались возле гостиницы: смотрите видео

Эпоха бедности нардепов

Журналисты встретили нардепа Ирину Верещук, когда она шла в 5-звездочный отель, и спросили, закончилась ли эпоха бедности.

На что она ответила: "Нет, не закончилась. Люди не доверяют и хотят, чтобы мы делали все быстрее". После этого она сказала, мол, будет жить в номере за 3 тысячи гривен. В то же время нардеп Валерий Колюх заявил, что "слуги" оплачивали номера из своего кошелька.

Отставка Разумкова и другие вопросы

Конечно, журналисты пытались узнать у "слуг" о вероятной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В частности, нардеп Алексей Устенко сказал: "Есть особенность, если 70% решит – будем подписывать и голосовать. Его делегировало большинство, наша фракция, поэтому должна быть синергия".

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Тогда же Валерий Колюх сказал, что не определился, будет ли голосовать за отставку председателя Рады. А Олег Семинский считает, что лучшего депутата, чем Разумков, в этом созыве нет.

Кирилл Нестеренко заметил, что собрать команду давно было нужно. Ведь есть много вопросов, в том числе и к президенту.

Празднование нардепов

Сначала "слуги" не хотели пускать журналистов даже в лобби отелей. Затем нардепы решили продемонстрировать беспрецедентную открытость и решили пригласить на свой "гала-ужин".

Депутаты отдыхали там от "очень тяжелого" аж 3-часового рабочего дня. Там в целом были пафосные спичи от премьера, но уже после этого нардепы пили вино и наслаждались вечером.

Как отдыхали "слуги" / коллаж 24 канала

Журналисты неожиданно встретили заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова. Он – один из самых непубличных людей в офисе, хотя занимается реформой правосудия.

Также его называют непубличным куратором этой темы, как ранее называли Александра Грановского при президенте Петре Порошенко. В то же время он очень редко появляется публично.

Второй день в Трускавце

Второй день для "слуг" более ответственный. Ведь должны были прибыть силовики, генпрокурор Ирина Венедиктова, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Также там было руководство ОП. Уже после обеда прилетел и сам президент, с которым так хотели пообщаться "слуги". За последние несколько месяцев было несколько скандалов, связанных со "Слугой народа".

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Например, журналисты из "Бабеля" выяснили, что жена заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко без конкурса получала тендеры на проведение форума "Украина 30", где любит появляться президент. Более того, оказалось, что этот форум софинансируют олигархи.

Также был скандал с нардепом Александром Трухиным, который стал фигурантом ДТП, а "слуги народа" пытались это замолчать. Скандал с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым продолжается уже достаточно долго, потому что его подозревают в коррупционном преступлении. Однако все эти люди там, на съезде "Слуги народа", расслабленно общались между собой.



В Трускавце состоялась встреча с Зеленским / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Встреча в Трускавце завершилась. Основную задачу, которая стояла перед руководством "Слуги народа" от президента, выполнили – подписи за отставку Разумкова собрали.

Рядовым депутатам, некоторым впервые за год, удалось поговорить с президентом. Он ответил, что каждый день на них времени нет. Следовательно, информацию и дальше будет получать от ограниченного круга лиц.

Оттуда и следуют его ответы на другой наш вопрос, почему он не готов, несмотря на обещания, прощаться с людьми во власти, которые порочат его репутацию. И, что важнее, нарушая закон, не приближают день равноправия и ответственности для всех.