Там поговорили про майбутнє країни і мали вирішуити кадрові питання. Зокрема були чутки, що у Трускавці ухвалять рішення про відставку кількох міністрів.

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"Слуги" розселились по трьох готелях. В Rixos жило керівництво Офісу Президента, керівництво фракції та частина депутатів. Для того, щоб показати, як жили "слуги", там вирішили поселитись і журналісти.

Відзначимо! Ціни у Rixos стартують від 3 тисяч гривень за номер і досягають 20 тисяч гривень.

Депутати жили в Трускавці не лише в Rixos. Для них забронювали 3 готелі, зокрема і "Міротель".

"Слуги" у Трускавці збирались біля готелю: дивіться відео

Епоха бідності нардепів

Журналісти зустріли нардепку Ірину Верещук, коли вона йшла у 5-зірковий готель, і запитали, чи закінчилась епоха бідності.

На що вона відповіла: "Ні, не закінчилась. Люди не довіряють, і хочуть, щоб ми робили все швидше". Після цього вона сказала, мовляв, житиме у номері за 3 тисячі гривень. Водночас нардеп Валерій Колюх заявив, що "слуги" оплачували номери зі свого гаманця.

Відставка Разумкова й інші питання

Звісно журналісти намагались дізнатись у "слуг" про ймовірну відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Зокрема нардеп Олексій Устенко сказав: "Є особливість, якщо 70% вирішить – підписуватимемо і голосуватимемо. Його делегувала більшість, наша фракція, тому має бути синергія".

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Тоді ж Валерій Колюх сказав, що не визначився, чи голосуватиме за відставку голови Ради. А Олег Семінський вважає, що кращого депутата, ніж Разумков, в цьому скликанні немає.

Кирило Нестеренко зауважив, що зібрати команду давно було потрібно. Адже є багато запитань, зокрема і до президента.

Святкування нардепів

Спочатку "слуги" не хотіли пускати журналістів навіть в лобі готелів. Потім нардепи вирішили продемонструвати безпрецедентну відкритість і вирішили запросити на свою "гала-вечерю".

Депутати відпочивали там від "дуже важкого" аж 3-годинного робочого дня. Там загалом були пафосні спічі від прем'єра, але вже після цього нардепи пили вино і насолоджувалися ввечері.



Як відпочивали "слуги" / Колаж 24 каналу

Журналісти несподівано зустріли заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова. Він – одна із найнепублічніших людей в Офісі, хоча займається реформою правосуддя.

Також його називають непублічним куратором цієї теми, як раніше називали Олександра Грановського за президенства Петра Порошенка. Водночас він дуже рідко з'являється публічно.

Другий день у Трускавці

Другий день для "слуг" більш відповідальний. Адже мали прибути силовики, генпрокурорка Ірина Венедіктова, голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Також там було керівництво ОП. Вже після обіду прилетів і сам президент, з яким так хотіли поспілкуватись "слуги". За останні кілька місяців було кілька скандалів, пов'язаних зі "Слугою народу".

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Наприклад, журналісти з "Бабелю" з'ясували, що дружина заступника голови ОП Кирила Тимошенка без конкурсу отримувала тендери на проведення форуму "Україна 30", де любить з'являтись президент. Ба більше, виявилось, що цей форум співфінансують олігархи.

Також був скандал із нардепом Олександром Трухіним, який став фігурантом ДТП, а "слуги народу" намагались це замовчати. Скандал із заступником голови ОП Олегом Татаровим триває вже досить довго, бо його підозрюють у корупційному злочині. Проте всі ці люди там, на з'їзді "Слуги народу", розслаблено спілкувалися між собою.



У Трускавці відбулась зустріч із Зеленським / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зустріч в Трускавці завершилась. Основну задачу, яка стояла перед керівництвом "Слуги народу" від президента, виконали – підписи за відставку Разумкова зібрали.

Рядовим депутатам, деяким вперше за рік, вдалось поговорити з президентом. Він відповів, що щодня на них часу не має. Отже, інформацію і далі отримуватиме від обмеженого кола осіб.

Звідти і випливають його відповіді на інше наше питання, чому він не готовий, попри обіцянки, прощатись із людьми у владі, які паплюжать його репутацію. І, що важливіше, порушуючи закон, не наближають день рівноправності і відповідальності для всіх.