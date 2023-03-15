За ликвидацией одиозного коллаборанта в Мелитополе стоит СБУ, – эксперт

Ликвидацию известного мелитопольского коллаборанта Ивана Ткача, как и других предателей на оккупированной территории, проводила Служба безопасности Украины

Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, это подтверждают источники в СБУ.

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По мнению эксперта, ликвидации предателей и одиозных коллаборационистов уже стали системой для спецслужбы.

"Фактически весь "хлопок" на оккупированных территориях авторства СБУ. Очевидно, эти успехи Службы были бы невозможны без поддержки наших граждан, ожидающих деоккупации", – подчеркивает Голобуцкий.

По словам политолога, даже местные сторонники русского мира уже не рвутся на руководящие должности.

Если в первые месяцы среди маргиналов на оккупированных территориях было много желающих занять руководящие должности в администрациях, то после "случаев самовозгорания" их стало гораздо меньше. Такие должности теперь считаются "смертельными" и даже поклонники "русского мира" не спешат на опасную работу,

– пишет Голобуцкий.

"Временно исполняющего обязанности губернатора» Балицкого его же подчиненные называют "временно живым". Не удивлюсь, если к нему и к "временно живому" Сальдо в ночных кошмарах приходит глава СБУ Малыш. С доброй улыбкой он предлагает коллаборантам щедрый выбор: гроб или наручники. Думаю, что времени на выбор у "временно живых" уже немного", – резюмирует политолог.

Напомним, в центре Мелитополя 14 марта взорвали известного коллаборанта Ивана Ткача. Он занимался перевозкой российских военных и, в частности, наемников ППК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области.

Ранее Председатель СБУ Василий Малыш отметил, что "смерть – единственная перспектива, которую мы можем предложить врагу" и подчеркивал, что ""хлопок" пылал, пылает и будет пылать".