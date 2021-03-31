За бывшую заместительницу Александра Дубилета Людмилу Шмальченко внесли залог в более 50 миллионов гривен. Деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила, что деньги внес ФЛП, но его название суд не может разглашать. По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 миллиарда гривен в 2016 году.

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Кроме того, ее обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления Приватбанка Александром Дубилетом и экс-чиновницей Надеждой Конопкиною. Шмальченко также должен сдать загранпаспорта.

Что известно о причастности Шмальченко к делу "Приватбанка"