За бывшую заместительницу "Приватбанка" внесли многомиллионный залог
За бывшую заместительницу Александра Дубилета Людмилу Шмальченко внесли залог в более 50 миллионов гривен. Деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.
Источник:"Экономическая правда"
Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила, что деньги внес ФЛП, но его название суд не может разглашать. По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 миллиарда гривен в 2016 году.
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Кроме того, ее обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления Приватбанка Александром Дубилетом и экс-чиновницей Надеждой Конопкиною. Шмальченко также должен сдать загранпаспорта.
Что известно о причастности Шмальченко к делу "Приватбанка"
- 15 марта 2021 года о подозрении в растрате 8 миллиардов гривен сообщили трех экс-чиновников "Приватбанка". Среди подозреваемых – экс-глава "Приватбанка" Александр Дубилет.
- 26 марта Высший антикоррупционный суд избрал Людмиле Шмальченко меру пресечения – залог в 50 миллионов гривен.
- Людмилу Шмальченко подозревают в пособничестве в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 миллиарда гривен в 2016 году. Следствие считает, что она вместе с другой подозреваемой надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета "Приватбанка".
- За бывшего главного бухгалтера Казначейства Надежду Конопкину 30 марта внесли залог в размере 2,7 миллиона гривен. Ее подозревают в растрате почти 137 миллионов гривен.
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