За колишню заступницю "Приватбанку" внесли багатомільйонну заставу
За колишню заступницю Олександра Дубілета Людмилу Шмальченко внесли заставу в понад 50 мільйонів гривень. Гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Джерело:"Економічна правда"
Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила, що гроші вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати. За даними слідства, Шмальченко була пособником у схемі із виведення із "Приватбанку" 8,2 мільярда гривень 2016 року.
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Крім того, її зобов'язали утримуватися від спілкування з ексголовою правління "Приватбанку" Олександром Дубілетом та експосадовицею Надією Конопкіною. Шмальченко також має здати закордонні паспорти.
Що відомо про причетність Шмальченко до справи "Приватбанку"
- 15 березня 2021 року про підозру в розтраті 8 мільярдів гривень повідомили трьох експосадовців "Приватбанку". Серед підозрюваних – ексглава "Приватбанку" Олександр Дубілет.
- 26 березня Вищий антикорупційний суд обрав Людмилі Шмальченко запобіжний захід – заставу в 50 мільйонів гривень.
- Людмилу Шмальченко підозрюють у пособництві в схемі із виведення із "Приватбанку" 8,2 мільярда гривень у 2016 році. Слідство вважає, що вона разом з іншою підозрюваною Надією Конопкіною, заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "Приватбанку".
- За колишню головну бухгалтерку Казначейства Надію Конопкіну 30 березня внесли заставу в розмірі 2,7 мільйона гривень. Її підозрюють у розтраті майже 137 мільйонів гривень.
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