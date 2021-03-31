За колишню заступницю Олександра Дубілета Людмилу Шмальченко внесли заставу в понад 50 мільйонів гривень. Гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила, що гроші вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати. За даними слідства, Шмальченко була пособником у схемі із виведення із "Приватбанку" 8,2 мільярда гривень 2016 року.

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Крім того, її зобов'язали утримуватися від спілкування з ексголовою правління "Приватбанку" Олександром Дубілетом та експосадовицею Надією Конопкіною. Шмальченко також має здати закордонні паспорти.

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