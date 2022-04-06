За медийной стратегией эскалации в Украине стоит заместитель руководителя АП Громов, – Подоляк
Источник:телеграм Михаила Подоляка
Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда в настоящее время вошла в наиболее яростную и токсичную фазу. Фиксируют откровенную ненависть к Украине и нарастание призывов убивать и убивать украинцев.
Советник главы Офиса Президента Подоляк подчеркнул, что ключевым тезисом российской пропаганды стало: "Украина должна быть уничтожена под любым предлогом". А ключевым спикером неожиданно стал экспрезидент России Дмитрий Медведев.
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Подоляк отметил, что Медведев пошел еще дальше. Теперь он пока косвенно предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. В то же время, старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнирована.
За всей этой медийной стратегией нагнетания и резкого роста призывов к максимально разрушительной эскалации стоит заместитель руководителя АП России Алексей Громов. Автор негласной концепции "Украина – государство, которого не существует",
– заявил Подоляк.
Он также добавил, что многим российским телепропагандистам очень нравится призывать к массовому геноциду украинцев.
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