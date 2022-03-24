Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире 24 канала сказал, что за месяц украинцы сделали чудо. Такой воле и сопротивлению нельзя научиться.

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Надеюсь на коалицию стран, – Ауштрявичюс

"Я очень надеюсь, что Украина не будет одна, мы должны думать, как помочь больше", – сказал Пятрас Ауштрявичюс.

Депутат Европарламента надеется на коалицию тех стран, которые будут помогать Украине больше, чем заявлениями или только оружием.

За месяц сделали чудо, теперь нужно идти до победного конца,

– заявил европарламентарий.

Обратите внимание, что "блицкриг" Путина провалился (это очевидно), а Вооруженные Силы Украины и все граждане нашего государства бесстрашно защищают свою землю.

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