Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу сказав, що за місяць українці зробили диво. Такої волі та опору не можна навчитися.
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Сподіваюсь на коаліцію країн, – Ауштрявічюс
"Я дуже сподіваюсь, що Україна не буде одна, ми маємо думати, як допомогти більше", – сказав Пятрас Ауштрявічюс.
Депутат Європарламенту сподівається на коаліцію тих країн, які допомагатимуть Україні більше, ніж заявами чи лише зброєю.
За місяць зробили диво, тепер треба йти до переможного кінця,
– заявив європарламентар.
Зауважте, що "бліцкриг" Путіна провалився (це очевидно), а Збройні Сили України та всі громадяни нашої держави безстрашно боронять свою землю.
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