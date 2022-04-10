Украинские защитники героически борются с захватчиками. С начала войны они ликвидировали более 19 тысяч оккупантов.
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Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов в Николаевской области
В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что на Николаевском и Херсонском направлении оккупанты отчаянно обороняются. Кроме того, они пытаются подтянуть резервы новых сил для жестких боев.
В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области,
– говорится в сообщении.
К счастью, бомбардировки прошли без пострадавших. Под многочисленными вражескими обстрелами украинским защитникам удается удерживать освободившиеся территории.
Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":
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