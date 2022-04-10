Українські захисники героїчно борються із загарбниками. Від початку війни вони ліквідували понад 19 тисяч окупантів.
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Окупанти завдали 7 ракетних ударів на Миколаївщині
В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на Миколаївському та Херсонському напрямку окупанти відчайдушно обороняються. Окрім цього, вони намагаються підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.
З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області,
– мовиться у повідомленні.
На щастя, бомбардування минули без постраждалих. Під численними ворожими обстрілами українським захисникам вдається утримувати визволені території.
Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":
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