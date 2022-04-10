Українські захисники героїчно борються із загарбниками. Від початку війни вони ліквідували понад 19 тисяч окупантів.

Зауважте Від обстрілів росіян на Миколаївщині за добу постраждали 30 людей: серед них – 5 дітей

Окупанти завдали 7 ракетних ударів на Миколаївщині

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на Миколаївському та Херсонському напрямку окупанти відчайдушно обороняються. Окрім цього, вони намагаються підтягнути резерви нових сил для жорстких боїв.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, бомбардування минули без постраждалих. Під численними ворожими обстрілами українським захисникам вдається утримувати визволені території.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

Варто подивитися – "Я б їх кастрував": Оністрат поділився спогадами про звірства окупантів