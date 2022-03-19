Соответствующий указ уже обнародован на сайте Офиса Президента. Украина гордится своими защитниками и защитницами.

Заметьте Только подготовленные военнослужащие становятся на защиту своей Родины

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинские военнослужащие награждены отличиями,
– говорится в сообщении.

Героев и героинь наградили:

  • орденами Богдана Хмельницкого;
  • орденами "За мужество";
  • орденами Даниила Галицкого;
  • медалями "За военную службу Украины";
  • медалями "Защитнику Отчизны".

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