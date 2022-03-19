Відповідний указ вже оприлюднили на сайті Офісу Президента. Україна пишається своїми захисниками та захисницями.

Зауважте Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено відзнаками,

– мовиться у повідомленні.

Героїв та героїнь нагородили:

орденами Богдана Хмельницького;

орденами "За мужність";

орденами Данила Галицького;

медалями "За військову службу Україні";

медалями "Захиснику Вітчизни".

Зеленський нагородив рятувальників з ДСНС: дивіться відео