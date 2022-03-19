Відповідний указ вже оприлюднили на сайті Офісу Президента. Україна пишається своїми захисниками та захисницями.
Зауважте Тільки підготовлені військовослужбовці стають на захист своєї Батьківщини
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено відзнаками,
– мовиться у повідомленні.
Героїв та героїнь нагородили:
- орденами Богдана Хмельницького;
- орденами "За мужність";
- орденами Данила Галицького;
- медалями "За військову службу Україні";
- медалями "Захиснику Вітчизни".
Зеленський нагородив рятувальників з ДСНС: дивіться відео