За корректировку российских обстрелов установлена уголовная ответственность. Такие действия квалифицируют по статьям о государственной измене и диверсии и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

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Куда сообщать

В мэрии призывают информировать об объектах с метками, присылать фото правоохранителям. Кроме этого, следует быть внимательными к подозрительным лицам, которые могут быть причастными к преступной деятельности против Украины.

Люди могут сообщать о диверсиях в официальный чат-бот телеграма – @stop_russian_war_bot. Он будет получать и передавать информацию для соответствующих служб реагирования.



Диверсанты с помощью меток корректируют огонь для России / Инфографика 24 канала

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Текст публикации телеграм-страницы КГГА:

Нанесение меток для корректировки огня оккупантов является преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 15-ти лет. В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 и 113 – государственная измена и диверсия.