За коригування російських обстрілів встановлена кримінальна відповідальність. Такі дії кваліфікують за статтями про державну зраду та диверсію і караються позбавленням волі на термін до 15 років.

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Куди повідомляти

У мерії закликають інформувати про об'єкти з мітками, надсилати фото правоохоронцям. Крім цього, слід бути уважними до підозрілих осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності проти України.

Люди можуть повідомляти про диверсії в офіційний чат-бот телеграму – @stop_russian_war_bot. Він отримуватиме та передаватиме інформацію для відповідних служб реагування.



Диверсанти за допомогою міток коригують вогонь для Росії / Інфографіка 24 каналу

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Текст публікації телеграм-сторінки КМДА

Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років. В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 – державна зрада та диверсія.