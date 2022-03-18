"За наши разрушенные дома, женщин и детей": ВСУ мощно ударили по врагу

Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар российским захватчикам. Украинские защитники из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали, как обезвредили технику врага.

Украинские военные продолжают крушить технику врага. Своими успехами похвастались и в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

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Техники врага в Украине становится меньше

За наши разрушенные дома и инфраструктуру, за женщин и детей, за собратьев – по оркам огонь,

– подписали видео военные.

На нем заметно, как техника рашистов стоит где-то посреди поля, а затем удар – и она обезврежена.

Напомним, накануне военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказали, что будут запускать врагу снаряды с инструкцией "как правильно сдаться в плен". В ней четко описано, кому следует сдаться, как именно это нужно делать, какие гарантии для военнопленных, а также о том, как можно выйти из плена.

Украинцы уничтожили технику россиян: смотрите видео