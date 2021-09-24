За неделю работы новая строительная инспекция обработала 1300 разрешительных документов

Только за первую неделю работы правопреемница ГАСИ обработала более 1300 разрешительных документов. Новосозданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства показала большую эффективность.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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По словам Козловской, среди всего количества разрешительных документов ГИАМ больше всего обработала сообщений о начале работы – аж 700. Также Государственная инспекция архитектуры и градостроительства зарегистрировала:

почти 400 деклараций;

135 разрешений;

50 сертификатов готовности.

Заметим, что перед ликвидацией ГАСИ выдала более 400 разрешений на строительство. Чиновница объяснила это опасениями рынка относительно задержек на старте работы новой структуры. По ее словам, эти опасения не оправдались, поскольку новая архитектурная инспекция "сразу активно включилась в работу".

Также Козловская подчеркнула, что у ГИАМ есть полномочия, чтобы отменить те решения предшественников, которые вызывают протесты со стороны общественности.

Если по результатам проверок выявят нарушения, то выданные ранее разрешительные документы будут аннулированы,

– подчеркнула Козловская.

Что известно о ликвидации ГАСИ

Еще в марте 2020 года президент Владимир Зеленский назвал ГАСИ одним из самых коррумпированных органов. Перед тем, правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ надо ликвидировать. Вместо нее – создать три новых органа:

Государственную инспекцию градостроительства,

Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве,

Государственную сервисную службу градостроительства.

В декабре 2020 года правительство решило ликвидировать Государственную инспекцию градостроительства (ГИМ) и Государственную сервисную службу градостроительства. Вместо них создали ГИАМ – Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины.