В течение недели огонь и вода унесли жизни 65 украинцев
На протяжении 5 – 11 апреля жертвами пожаров в Украине стали 35 человек. Кроме того, на водных объектах погибли еще 30 украинцев.
Источник:ГСЧС
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что от 5 апреля в Украине зарегистрировали 4 178 чрезвычайных событий. Спасатели оперативно выезжали на место происшествия и сумели спасти 30 человек.
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Успехи спасателей
- За это время удалось ликвидировать 3 750 пожаров.
- От огня спасли 24 человека.
- Не допустили уничтожения 583 зданий.
- Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 1 724 взрывоопасных предмета.
Пожары в Украине: последние новости
- 5 апреля в Запорожье вспыхнула квартира в многоэтажке. Жертвами пожара стали 3 человека.
- За сутки 8 апреля правоохранители сообщили о 60 пожарах. Причиной стало спаливание сухостоя.
- 9 апреля во Львове загорелась куча шин площадью 35 квадратных метров. Огромные облака черного дыма клубились в небе над районом Сихов.
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