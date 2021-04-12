На протяжении 5 – 11 апреля жертвами пожаров в Украине стали 35 человек. Кроме того, на водных объектах погибли еще 30 украинцев.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что от 5 апреля в Украине зарегистрировали 4 178 чрезвычайных событий. Спасатели оперативно выезжали на место происшествия и сумели спасти 30 человек. Заметьте Огонь унес жизни: в Днепре в пожаре погибли двое мужчин – фото, видео Успехи спасателей За это время удалось ликвидировать 3 750 пожаров.

От огня спасли 24 человека.

Не допустили уничтожения 583 зданий.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 1 724 взрывоопасных предмета. Пожары в Украине: последние новости 5 апреля в Запорожье вспыхнула квартира в многоэтажке. Жертвами пожара стали 3 человека.

За сутки 8 апреля правоохранители сообщили о 60 пожарах. Причиной стало спаливание сухостоя.

9 апреля во Львове загорелась куча шин площадью 35 квадратных метров. Огромные облака черного дыма клубились в небе над районом Сихов.