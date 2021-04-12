Упродовж 5 – 11 квітня жертвами пожеж в Україні стали 35 людей. Окрім того, на водних об'єктах загинули ще 30 українців.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що від 5 квітня в Україні зареєстрували 4 178 надзвичайних подій. Рятувальники оперативно виїжджали на місце події і зуміли врятувати 30 людей. Зауважте Вогонь забрав життя: у Дніпрі у пожежі загинули двоє чоловіків – фото, відео Перемоги рятувальників За цей час вдалося ліквідувати 3 750 пожеж.

Від вогню врятували 24 людей.

Не допустили знищення 583 будівель.

Окрім того, піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знищили 1724 вибухонебезпечних предмети. Пожежі в Україні: останні новини 5 квітня у Запоріжжі спалахнула квартира у багатоповерхівці. Жертвами пожежі стали 3 людей.

За добу 8 квітня правоохоронці повідомили про 60 пожеж. Причиною стало паління сухостою.

9 квітня у Львові загорілась купа шин площею 35 квадратних метрів. Величезні хмари чорного диму клубочилися у небі над районом Сихів.