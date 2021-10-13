Наприклад, приблизно 20 осіб, пов'язаних з Росією, підпадають під санкції США за ухилення від санкцій ООН. Вони обмежують торговельні та фінансові операції з Північною Кореєю.

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Санкції поширюються на осіб, які:

торгують нафтою та нафтопродуктами, фінансовими послугами та експортованою робочою силою;

залучені у створенні зброї масового знищення.

Хоча основним постачальником нафти у Північну Корею є Китай, Південнокорейський інститут політичних досліджень Асан у Сеулі оцінює, що експорт російської нафти до Північної Кореї значно вищий, ніж вважали раніше.

У своєму звіті ASAN використав дані російської митниці, щоб задокументувати, як "одне державне підприємство Північної Кореї придбало майже 623 тисячі тонн російської нафти на суму 238 мільйонів доларів".

Зауважимо! Офіційні дані свідчать лише про 25 мільйонів доларів.

"РосОборонЕкспорт", 3 російські банки та пов'язані особи підлягають санкціям США за підтримку уряду Сирії. У 2018 році адміністрація Трампа назвала чотирьох росіян як частину "складної схеми, яку Іран та Росія використовували для зміцнення режиму Асада та залучення грошей для злочинної діяльності Ірану".



Адміністрація Трампа назвала росіян частиною схеми / Фото Getty Images

У 2019 році адміністрація Трампа назвала російську організацію та асоційованих осіб, що працює як фронт-компанія у "схемі сприяння (незаконній передачі) реактивного палива російським силам, які діють у Сирії".

Нафтопродукти – до Сирії

Дослідження показують, що, попри санкції США та ЄС, Іран та Росія постачають до Сирії нафту та нафтопродукти. Лише наприкінці червня та на початку липня 2019 року виявили 5 потенційних випадків транспортування нафти та нафтопродуктів до Сирії.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США виявило іранські танкери DELICE та DEVREZ для перевезення хімічних продуктів, що випливли з Перської затоки.

Мальта зафіксувала танкери, які випливли з хімічними речовинами із російських портів:

Shovket Alekperova;

Mubariz Ibrahimov.

Ще раніше Панама фіксувала танкер з сирою нафтою Grace 1, що плавав з Перської затоки до Середземном'я через Гібралтар. Усі ці судна вимкнули свою систему AIS, яка служить для ідентифікації суден, перш ніж прямувати до порту Тартус в Сирії.

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"Роснефть" і Венесуела

Також санкції США російські компанії отримали за діяльність у нафтовому секторі Венесуели. Під санкціями опинилися 2 дочірні компанії російської державної "Роснефть", пов'язана з нею особа, а також – 2 судна під прапором Росії та їхні зареєстровані власники.



"Роснефть" хоче заволодіти компанією Венесуели / Фото з сайту "Роснефть"

У 2019 році адміністрація президента США назвала банк, що спільно належить російським та венесуельським державним компаніям і надає підтримку державній нафтовій компанії Венесуели – Petróleos de Venezuela.

Венесуельська газета El National повідомила, що російський нафтовий гігант "Роснефть" планує заволодіти національною нафтовою компанією Венесуели.

В обмін на це, за чутками, Росія нібито пропонує пільги при поверненні боргу, адже Венесуела має серйозні фінансові проблеми.

За оцінками 2016 року, вартість Petróleos de Venezuela становить приблизно 186 мільярдів доларів. Компанія контролює приблизно 300 мільярдів барелів нафти в країні.

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Це найбільші запаси нафти на планеті – більші, ніж в Саудівської компанії Арамко, хоча венесуельська важка нафта вважається більш брудною і менш популярною. Як бачимо, вторинні санкції США теж діють.