Об этом 12 марта сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что россияне за последнюю ночь повредили больше 160 домов, больницу №3 и 11 учебных заведений.

К теме Враг пытается оцепить Николаев: безуспешно пытался развернуть артиллерию и ракетные войска

"Осматриваем последствия российских обстрелов", – сказал мэр.

Есть раненые

По словам Сенкевича, ранения получили 8 гражданских лиц. В Николаеве есть 180 адресов, где работают пиротехники.

Друзья, ни в коем случае не подходите близко к снарядам, которые не разорвались, не поднимайте их!

– подчеркнул Сенкевич.

Он добавил, что все обязательно отремонтируют и восстановят. Заметил, что вылечат раненых и победят проклятых орков.

Сенкевич об атаке россиян на Николаев: смотрите видео

Текст публикации Александра Сенкевича в телеграме

Осматриваем последствия российских обстрелов. Сейчас есть больше 180 адресов, где работают пиротехники. Друзья, ни в коем случае не подходите близко к разорвавшимся снарядам, не поднимайте их!

За последнюю ночь было повреждено более 160 домов, больница №3 и одиннадцать учебных заведений. Ранения получили 8 гражданских лиц. Мы все обязательно отремонтируем и восстановим. Вылечим раненых. И победим этих проклятых орков.