Про це 12 березня повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що росіяни за останню ніч пошкодили більше ніж 160 будинків, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.

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"Оглядаємо наслідки російських обстрілів", – сказав мер.

Є поранені

За словами Сєнкевича, поранення отримали 8 цивільних осіб. Наразі у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.

Друзі, у жодному разі не підходьте близько до снарядів, які не розірвались, не підіймайте їх!,

– наголосив Сєнкевич.

Він додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять. Зазначив, що вилікують поранених і переможуть клятих орків.

Сєнкевич про атаку росіян на Миколаїв: дивіться відео

Текст публікації Олександра Сєнкевича у телеграм

Оглядаємо наслідки російських обстрілів. Наразі маємо понад 180 адрес, де працюють піротехніки. Друзі, у жодному разі не підходьте близько до снарядів, які не розірвались, не підіймайте їх!



За останню ніч будо пошкоджено більше ніж 160 будинків, лікарня № 3 та одинадцять закладів освіти. Поранення отримали 8 цивільних осіб. Ми усе обов'язково відремонтуємо і відновимо. Вилікуємо поранених. І переможемо цих клятих орків.