Также, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в течение суток оккупанты обстреливали Северодонецк, Рубежное, Кременную, Горное и населенный пункт Березовое.

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Оккупанты ночью обстреляли жилые дома

Российские наемники повредили или разрушили 31 объект. Речь идет о 27 жилых домах, здании коммунальной службы в Северодонецке, а также других объектах инфраструктуры.

Что касается обстрелянных ночью жилых домов в Лисичанске и Тошковке, то там сейчас устанавливается количество жертв.

Известно, что за сутки сотрудники ГСЧС спасли семерых человек.

Один житель Рубежного получил ранения в результате обстрелов российских войск.

Отметим, что за сутки украинским военным на Луганщине удалось отбить 9 вражеских атак. Наши бойцы уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной и 16 единиц автомобильной техники. Также они вывели из строя 10 артиллерийских систем российских наемников.

Стоит внимания – Гайдай рассказал о мобилизации на оккупированной Луганщине – смотрите видео: