Також, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, протягом доби окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну, Гірське та населений пункт Березове.

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Окупанти вночі обстріляли житлові будинки

Російські найманці пошкодили або зруйнували 31 об'єкт. Мовиться про 27 житлових будинків, будівлю комунальної служби у Сєвєродонецьку, а також інші об'єкти інфраструктури.

Що стосується обстріляних уночі житлових будинків у Лисичанську та Тошківці, то там наразі встановлюється кількість жертв.

Відомо, що за добу співробітники ДСНС врятували сімох осіб.

Один мешканець Рубіжного зазнав поранень внаслідок обстрілів російських військ.

Зауважимо, що за добу українським військовим на Луганщині вдалося відбити 9 ворожих атак. Наші бійці знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої та 16 одиниць автомобільної техніки. Також вони вивели з ладу 10 артилерійських систем російських найманців.

Варте уваги – Гайдай розповів про мобілізацію на окупованій Луганщині – дивіться відео: